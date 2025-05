Jovem de 22 anos morre após ser sequestrado dentro do próprio apartamento no Paraná

João Vitor Ribeiro de Jesus, de 22 anos, morreu após ter o apartamento invadido por dois homens em Tijucas do Sul, no Paraná. Ele saiu de casa quando ainda tinha 15 anos, porque queria ser independente, e montou o próprio negócio. João Vitor dizia trabalhar como investidor e conseguiu uma casa própria. Um dia, o apartamento dele foi invadido e ele foi sequestrado. Na verdade, ele trabalhava com agiotagem.



