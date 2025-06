Jovem desaparece após marcar encontro com mulher no Dia dos Namorados

No Rio de Janeiro, a polícia investiga o desaparecimento de um jovem de 23 anos. Vitor Luiz dos Santos de Araújo sumiu após marcar um encontro com uma mulher no Dia dos Namorados. A última informação sobre o rapaz foi uma mensagem enviada a um amigo, quando ele disse estar em um bar. A família está angustiada à espera de notícias. Além disso, os trotes de gente querendo dinheiro estão frequentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!