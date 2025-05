Jovem desaparece após subir em garupa de moto e é encontrada morta em região de mata

Stefany, de 20 anos, foi encontrada misteriosamente morta em uma região de mata no final de semana, para desespero da família. Cerca de 12 horas antes de ser achada sem vida, a jovem subiu na garupa de uma moto na porta de casa e saiu em alta velocidade com o motoqueiro misterioso. Para a família da vítima, o namorado não tem relação com o crime. O que chamou a atenção dos investigadores é que em um dos bolsos do casaco que Stefany foi encontrada tinha uma balaclava. Acompanhe.



