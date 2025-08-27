Jovem é agredida e ameaçada pelo ex-marido; ele chegou a desrespeitar medidas protetivas

Ingrid, de 21 anos, vive sob constante medo após sucessivas agressões do ex-marido, Maik, de 26. O casal ficou junto por cinco anos e teve um filho, mas a jovem decidiu se separar depois de sofrer repetidas violências. Desde então Maik passou a persegui-la, desrespeitando inclusive uma medida protetiva obtida pela vítima.





Câmeras de segurança registraram um dos ataques. Nas imagens, Ingrid estava em uma assistência técnica de celulares com amigos quando o ex chegou ao local. Ao ser confrontado e ameaçado de denúncia, ele partiu para cima da vítima e a agrediu violentamente. Após a separação, a jovem também descobriu que não era a primeira a sofrer com a violência do agressor. Outra ex-namorada já havia denunciado Maik por espancamentos. O caso segue em investigação pela polícia.

aqui!