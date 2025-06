Jovem é assassinado por dívida de R$ 400 em Franca (SP)

Câmeras de segurança registraram o assassinato de Itamar Cardoso, de 20 anos, em Franca (SP). O crime ocorreu durante a cobrança de uma dívida de R$ 400. Itamar foi atacado por David Wesley Ferreira e outros dois adolescentes. Após as investigações, David foi preso e trouxe alívio para a família, que afirma que a ação foi premeditada, já que a dívida ultrapassou R$ 3 mil com os juros. Os adolescentes foram internados na Fundação Casa e, agora, David responde por latrocínio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!