Jovem é atacada por ex-companheiro na frente dos filhos e perde movimento de uma das mãos

Uma jovem foi atacada pelo ex-companheiro e perdeu o movimento de uma das mãos. Sara, de 27 anos, decidiu terminar o relacionamento de oito anos com Bruno devido ao comportamento agressivo dele. Após o término, ele passou a persegui-la e chegou a quebrar seu celular. Sara conseguiu uma medida protetiva, mas Bruno a procurou novamente e, mesmo após ela recusar, convenceu-a a entrar no carro com os filhos do casal, de 5 e 8 anos. Ele a levou até a casa da irmã, fingiu que iria embora, mas voltou com um canivete e atacou Sara na frente das crianças. Ela foi socorrida ao hospital, passou por cirurgia e ficou com sequelas, perdendo o movimento de uma das mãos. Bruno fugiu, mas depois se entregou à polícia, onde foi detido por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva.



