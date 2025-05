Jovem é atacada sexualmente por homem misterioso a caminho de festa em São Paulo

Madalena foi atacada por um homem a caminho de uma festa na zona norte de São Paulo. Câmeras de monitoramento flagraram o momento do crime. Ela foi obrigada a andar de mãos dadas com o agressor. Primeiramente, ele anunciou um assalto e, logo em seguida, a atacou sexualmente. A polícia faz buscas pelo suspeito.



