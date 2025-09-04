Logo R7.com
Cidade Alerta

Jovem é encontrada morta embaixo de árvore no ABC paulista; ela desapareceu após sair do trabalho

O corpo de Adrielly tinha sinais de que ela teria sido envenenada ou drogada

Cidade Alerta|Do R7

Uma jovem foi assassinada depois de sair de uma multinacional onde trabalhava no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Adrielly Ferreira Santana pegou um carro de aplicativo e desapareceu. Agora, ela foi encontrada morta embaixo de uma árvore por um vigiante, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O corpo da jovem tinha sinais de que ela teria sido drogada ou envenenada. Adrielly era formada pela Universidade Federal do ABC, em Ciências Econômicas e tinha acabado de ser promovida na empresa. Ela trabalhava em uma das maiores montadoras de veículos do mundo. Agora, a polícia investiga o caso para entender a motivação e autoria do crime.

