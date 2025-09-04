Jovem é encontrada morta embaixo de árvore no ABC paulista; ela desapareceu após sair do trabalho
O corpo de Adrielly tinha sinais de que ela teria sido envenenada ou drogada
Uma jovem foi assassinada depois de sair de uma multinacional onde trabalhava no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Adrielly Ferreira Santana pegou um carro de aplicativo e desapareceu. Agora, ela foi encontrada morta embaixo de uma árvore por um vigiante, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O corpo da jovem tinha sinais de que ela teria sido drogada ou envenenada.
Adrielly era formada pela Universidade Federal do ABC, em Ciências Econômicas e tinha acabado de ser promovida na empresa. Ela trabalhava em uma das maiores montadoras de veículos do mundo. Agora, a polícia investiga o caso para entender a motivação e autoria do crime.
