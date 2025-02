Jovem é executado com sete tiros enquanto fazia prova para tirar carteira de habilitação em SP

Élder, de 35 anos, foi executado com pelo menos sete tiros enquanto fazia a prova para tirar a carteira de habilitação em São Paulo. O jovem morreu na hora e foi encontrado sem uma das mãos pela polícia. Segundo testemunhas, um carro parou na frente do veículo que Élder faria o exame. Foram mais de dez tiros na direção da vítima. O carro usado pelos suspeitos foi encontrado poucos quarteirões do local do crime e a polícia achou uma das placas amassada poucos metros dali. O veículo é de Paranaguá, no Paraná, e teria sido roubado. Élder é natural de Florianópolis (SC) e tirou RG no estado do Maranhão, mas ia tirar a CNH em São Paulo. Foi descoberto também que ele utilizava um documento falso com o nome de "Douglas".



