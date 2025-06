Jovem é morto a pauladas por grupo rival de trenzinho em São Paulo

Kaylan Thiago Marcondes Andrade, de 18 anos, foi morto a pauladas durante uma briga entre gangues de trenzinhos em São Paulo. Esses grupos são rivais, as famosas "carretas furacão", e circulam pelas ruas fantasiados. Em seu último registro, Kaylan aparece sendo encurralado contra uma parede por mais de dez jovens. Ele tentou fugir, mas foi rendido por um agressor armado com um pedaço de madeira e, em seguida, violentamente atacado. Segundo a família, o jovem fazia parte de um grupo rival ao dos agressores, e teria sido reconhecido.



