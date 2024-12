Jovem é morto e enterrado em quintal de casa após festa; ele teria sido assassinado por três pessoas

João Henrique Nascimento da Silva, de 25 anos, foi morto e enterrado no quintal de uma casa após uma festa em Colombo, no Paraná. De acordo com as investigações, ele teria sido morto por pelo menos três pessoas. A polícia prendeu dois suspeitos do crime, mas um terceiro, considerado o mais perigoso deles, continua foragido. A arma usada para matar João pode ter sido usada em outros crimes.