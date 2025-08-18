Jovem é morto pela namorada após se recusar a mostrar o celular para ela
Jonas foi morto a facadas pela companheira Cleidiane, no interior da Bahia
Uma jovem de 20 anos, identificada como Cleidiane Alves Ferreira, foi presa em flagrante após confessar ter matado o namorado, Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, a facadas na cidade de Formosa do Rio Preto, no interior da Bahia. O crime ocorreu depois que Jonas se recusou a fornecer a senha do celular à companheira. Durante a discussão, Cleidiane pegou uma faca e atingiu o tórax do rapaz, que foi socorrido por vizinhos e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A suspeita foi encontrada na casa de familiares e detida pela polícia.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas