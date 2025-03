Jovem empresária é morta a tiros no ABC paulista enquanto fechava loja

A empresária Priscila Amaral, de 29 anos, foi morta a tiros em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, por dois homens que passaram de moto. Após sair do trabalho, ela fechou a loja, quando os suspeitos passaram atirando. A jovem foi levada ao hospital por populares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os suspeitos abandonaram a moto e foram flagrados por câmeras de segurança entrando em um carro dirigido por um comparsa. O corpo de Priscila foi velado e enterrado sob forte comoção de amigos e familiares. O celular do ex-marido de Priscila também foi apreendido e passará por perícia.



