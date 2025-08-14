Jovem grávida é morta a tiros e carbonizada pelo namorado em Minas Gerais
Suspeito alegou que o crime foi cometido em legítima defesa, mas a irmã da vítima nega essa versão
Uma mulher grávida foi assassinada e teve o corpo queimado pelo namorado e pai da criança em Pouso Alegre, Minas Gerais. Jeane, de 25 anos, era balconista, mãe de um filho pequeno e grávida do segundo. Ian, de 23 anos, a matou com um tiro após uma briga do casal. Ele ainda queimou o corpo dela e jogou os restos em uma lagoa. A família de Jeane desconfiou do desaparecimento da jovem e o suspeito negou ter estado com ela. Quando a irmã da moça ameaçou chamar a polícia, ele mudou o comportamento e confessou o crime para os agentes. Ian disse que agiu em legítima defesa, porque Jeane teria pegado uma arma de fogo, mas a irmã da vítima nega essa versão. Ele foi preso e deve responder por feminicídio.
