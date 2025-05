Jovem grávida é torturada por companheiro por quatro horas no interior de São Paulo

Émerson Tiago Apolinário, de 36 anos, foi preso depois de torturar a companheira. Joyce, de 26 anos, está grávida de cinco meses. A vítima deu entrada no hospital com vários ferimentos pelo corpo. Os médicos ficaram assustados com a gravidade das lesões e chamaram a polícia. Aos agentes, Joyce contou que foi torturada por quatro horas. Os policiais foram até a residência do casal, que fica em Piracaia, no interior de São Paulo, e encontraram Émerson. Ele confessou o crime e afirmou que perdeu a cabeça por ciúme. O suspeito disse ainda que não se arrepende do que fez. As facas e o alicate usados no crime foram apreendidos. Joyce já recebeu alta do hospital e ela e o bebê passam bem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!