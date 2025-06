Jovem morta baleada na saída de adega foi vítima de disparo do atual companheiro

A polícia ouviu o depoimento do jovem suspeito de matar Michele, de 31 anos, que foi baleada e morta na saída de uma adega, no interior de São Paulo. A vítima havia acabado de terminar um namoro e conhecido outra pessoa. O ex-namorado dela teria mandado uma mensagem horas antes do crime, dizendo que ela iria se arrepender de ter terminado o relacionamento. A outra suspeita caiu sobre o novo rapaz com quem a jovem estava saindo. Ele abandonou o carro de Michele logo após levá-la ao hospital. Agora, ele se apresentou à polícia e disse que o tiro saiu do revólver que ele carregava, mas alegou que o disparo foi acidental. Ele estaria armado para proteger a companheira de um eventual ataque do ex. A polícia continua investigando o caso.



