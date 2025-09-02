Logo R7.com
Jovem que mantinha relacionamento extraconjugal com mulher é baleado pelo companheiro dela

Suspeito fugiu, mas acabou preso no litoral paulista

Cidade Alerta

Igor Guilherme, de 21 anos, foi baleado enquanto conversava com amigos em frente a uma adega. Câmeras de segurança flagraram o crime. As imagens mostram um carro branco se aproximando do local. O motorista abaixou o vidro e disparou seis vezes contra o jovem. Após a ação, o veículo fugiu.


