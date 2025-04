Jovem revela o nome do próprio assassino para mãe momentos antes de morrer

Joyce Alencar Paiva, de 21 anos, foi brutalmente espancada dentro de casa em São Paulo. Antes de morrer, ela conseguiu falar com a mãe e contou que quem a atacou foi o ex-namorado, Vinícius. Depois do crime, ele fugiu e arrependido, mandou uma mensagem para Ednilde pedindo perdão por ter matado a filha dela. Ainda na mensagem, ele tentou culpar Joyce pelo crime cruel. A polícia continua as buscas por Vinícius.



