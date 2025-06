Jovem simula o próprio sequestro para extorquir a mãe; ele utilizou ketchup como sangue falso

Uma mulher procurou a polícia após receber um vídeo em que o filho aparecia supostamente sequestrado por integrantes de uma facção criminosa. Nas imagens, os “criminosos” ameaçavam matar o jovem caso o resgate não fosse pago. As autoridades logo notaram inconsistências. Um dos investigadores percebeu que o sangue que aparecia no vídeo tinha coloração suspeita e semelhante a ketchup, além de que os supostos sequestradores articulavam bem demais a fala. A apuração revelou que o próprio filho da vítima havia simulado o sequestro com a ajuda de um amigo para extorquir dinheiro da mãe. Ambos vão responder por extorsão e comunicação falsa de crime.



