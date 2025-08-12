Jovem trabalhador desaparece após pegar carro por aplicativo em São Paulo

Denilson da Silva Rodrigues, de 22 anos, desapareceu após entrar em um carro de aplicativo. Ele é do Piauí e foi para São Paulo para trabalhar e conseguir comprar um carro. As últimas imagens do jovem são dele entrando no veículo, há mais de uma semana. Percebendo que algo estava errado, o chefe de Denilson ligou para os pais dele, que viajaram do Piauí até São Paulo para procurar o filho. O jovem saiu de casa sem os documentos e, na casa dele, a família encontrou um lanche, que não chegou a ser consumido.



