Juliana Marins: entenda o que aconteceu com a brasileira que morreu em trilha na Indonésia

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu de um penhasco durante a trilha de um vulcão, foi localizada já sem vida. A confirmação da morte foi feita pela família da brasileira nas redes sociais. Juliana fazia um mochilão pela Ásia desde fevereiro. O acidente aconteceu logo no primeiro dia da expedição a pé pelo vulcão Rinjani, na Indonésia. Ela caiu de um penhasco e foi localizada a cerca de 300 metros abaixo do local por drones. Desde então, equipes se deslocavam para tentar salvar a jovem, que caía cada vez mais. O corpo dela foi localizado a cerca de 650 metros de profundidade.



