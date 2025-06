‘Lázaro paranaense’, acusado de matar jovem grávida, alega que ela tirou a própria vida por ciúme

O Cidade Alerta teve acesso a áudios que Ruan Martins, o “Lázaro Paranaense”, enviou ao advogado. Ele deu sua versão sobre morte da jovem Isabele, de 17 anos, que estava grávida de oito meses. Ele contou que a garota tirou a própria vida por estar com ciúmes do relacionamento dele com a irmã dela. Ruan ainda disse que quando chegou na casa, Isabele já estava morta. A arma do crime ainda não foi encontrada e o suspeito afirma não saber onde ela foi parar. Ele ainda está foragido, escondido na mata em Rio Branco do Sul, no Paraná.



