‘Lázaro paranaense’: assassino de jovem grávida é flagrado fugindo a cavalo

Há alguns dias escondido na mata, o ‘Lázaro paranaense’ vem causando pânico na população de Rio Branco do Sul (PR). Novas imagens mostram um homem em fuga em cima de um cavalo. Segundo moradores, é Juan, que usa o nome falso de Gabriel. Ele estaria usando as mesmas roupas do dia do crime. O homem está escondido no meio da mata depois que matou uma adolescente grávida. Isabele, de apenas 17 anos, estava grávida de oito meses. Gabriel, trabalhava como capataz da fazenda. O crime aconteceu quando a adolescente contou para o homem que o filho que ela está esperando não é dele. Revoltado, ele pegou uma arma e matou Isabele e a bebê. Ele já era procurado pela polícia por ter assassinado três pessoas da própria família.



