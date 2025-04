Legítima defesa? Homem é morto com golpes de faca por motorista de aplicativo após discussão em SP

Gustavo foi morto por um motorista de aplicativo após uma discussão em São Paulo. Ele e Evelyn foram casados por seis anos, mas se separaram. Após um tempo conversando, eles foram a uma festa e resolveram terminar a noite se reconciliando em um motel. Eles pediram um carro de aplicativo e o motorista, Gabriel, teve dificuldades para achar o local. Uma discussão começou com Gustavo e o casal pediu para que o motorista parasse em um posto de gasolina para encerrar a corrida. Assim que Evelyn saiu do carro para ir ao banheiro do posto, ela observou o namorado caindo do carro, já morto. Ele foi atacado pelo motorista com uma faca. O suspeito foi embora e procurou uma delegacia, alegando legítima defesa.



