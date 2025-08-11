Líder do PCC responsável por roubo a carro-forte é morto a tiros durante abordagem da polícia
Condenado a quase 50 anos de prisão, o suspeito não se rendeu quando foi encontrado e foi baleado
Um dos líderes do PCC, responsável por um assalto cinematográfico em Araçatuba, no interior de São Paulo, foi morto a tiros durante uma abordagem da polícia. Por conta do crime, que teve um roubo a carro-forte e escudo humano, Luken Cesar Burghi Augusto foi condenado a quase 50 anos de prisão. Agora, em um trabalho de inteligência de policiais da ROTA, o esconderijo dele foi descoberto e o cerco fechado. O suspeito não se rendeu e foi morto a tiros.
