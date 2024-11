Mãe chega em casa e encontra filho morto no sofá; homem misterioso é suspeito

A mãe de Luiz Fernando de Oliveira Siqueira, de 31 anos, chegou em casa e encontrou o filho morto no sofá em Santa Bárbara d’Oeste (SP). Segundo os vizinhos, horas antes do corpo ser encontrado, eles viram ele entrando em casa acompanhado de um homem. A testemunha também contou que viu o momento que esse homem suspeito deixou a casa com uma bicicleta. O caso continua sendo um mistério.