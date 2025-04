Mãe de família é encontrada morta com sinais de estrangulamento em área de mata do Distrito Federal

Marcela Rocha Alencar, de 31 anos, foi encontrada morta com sinais de estrangulamento em uma área de mata no Distrito Federal. A vítima saiu de casa sem avisar a família e foi localizada por moradores que praticavam exercícios no local. Segundo investigações, ela teria sido abordada por Renato, um morador de rua de 39 anos, que a levou para uma emboscada. O caso está sob investigação.



