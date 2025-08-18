Mãe de família é morta atropelada enquanto atravessava a rua para pegar o ônibus
O carro estava em alta velocidade e o suspeito fugiu após cometer o crime
Daniela Antunes, costureira de 45 anos e mãe de três filhas, morreu na manhã desta segunda-feira (18) ao ser atropelada por um carro em alta velocidade. Ela atravessava a rua para pegar o ônibus, a menos de 500 metros de sua casa na zona leste de São Paulo. Imagens mostraram o motorista fazendo o retorno poucos metros após o acidente e passando ao lado do local, e segundos antes uma viatura da Guarda Municipal também havia passado pelo ponto. O suspeito fugiu com o carro danificado e a polícia investiga a identidade do autor do crime.
