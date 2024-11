Mãe de quatro filhos some a caminho do trabalho após ser agredida pelo ex-namorado

Luiza do Carmo Serafim, de 33 anos, mãe de quatro filhos, foi vista pela última vez há dez dias, em São Paulo. A mãe da jovem, desconfia de Lucas, ex-companheiro dela, que também está desaparecido. Uma testemunha ouvida com exclusividade pelo Cidade Alerta afirma que Lucas, além de agredir e abusar de Luiza, fazia isso com os filhos da mulher. O casal estaria jurado de morte pelo crime organizado.