Mãe e filho desaparecem em Curitiba (PR); rapaz devia dinheiro para agiotas

Mãe e filho desapareceram há mais de dois meses em Curitiba (PR). Maria e Fábio moravam juntos e sumiram sem deixar rastros. Ivone, filha de Maria e irmã do jovem descobriu que o rapaz devia para agiotas. A polícia desconfia que a mãe tenha tentado pagar a dívida do filho e caiu numa emboscada. Acompanhe na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!