Mãe e padrasto são presos por assassinato de criança de 2 anos em Santa Isabel (SP)

A polícia prendeu uma mãe e um padrasto pelo assassinato de uma criança de 2 anos em Santa Isabel, interior de São Paulo. Jefferson, o padrasto, de 21 anos, estava sozinho em casa com o pequeno Pedro quando a criança morreu. Giovanna, de 18 anos, mãe da criança, estava trabalhando no momento. De repente, o padrasto chegou a um hospital com Pedro passando mal e disse que ele havia caído no banheiro.



A avó da vítima, no entanto, estranhou a versão apresentada por Jefferson. A equipe médica não encontrou nenhuma marca no corpo de Pedro que indicasse uma queda. A necrópsia indicou que a causa da morte foi asfixia. No momento da prisão, Jefferson havia se mudado para outra cidade e Giovanna estava em uma loja em Guarujá (SP). Além de tudo, há registros de que Giovanna tenha sido vista em uma balada um dia depois da morte do filho dela.



