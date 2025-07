Mãe e padrasto são suspeitos de agredir e matar criança de 2 anos

Ana Júlia, uma criança de 2 anos, mora com a mãe e com o padrasto, Jéssica e Nicolas. Os pais se separaram logo que ela nasceu. De um tempo para cá, o pai da criança, Éverton, começou a perceber que a menina sempre chegava com alguns roxos e machucados. Certo dia, a pequena foi internada em estado grave. A mãe e o padrasto disseram que ela tinha se engasgado enquanto comia. No entanto, os médicos notaram machucados e, imediatamente, chamaram a polícia. Ana Júlia não resistiu e morreu. Foram constatadas 72 lesões no corpo dela. Com o histórico apresentado pelo pai e outros familiares, os policiais não tiveram dúvidas que a pequena Ana Júlia foi morta violentamente pela própria mãe e pelo padrasto. Éverton, o pai, vai falar agora.



