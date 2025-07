Mãe encontra filha morta dentro de casa; companheiro da vítima é o principal suspeito

Alziene Joelita da Silva, de 26 anos, foi encontrada morta no quarto de casa, em Recife (PE), e o principal suspeito do crime é o companheiro. Ela sonhava em morar na Austrália e juntava dinheiro trabalhando como vendedora. Segundo familiares, o atual companheiro de Alziene a ameaçava e a impedia de manter contato com a família. Após o sumiço da jovem, a mãe desconfiou que algo grave havia acontecido. Alziene foi encontrada morta no quarto pela própria mãe e deixa uma filha de dois anos. A polícia investiga o caso.



