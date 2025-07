Mãe fica 11 dias presa acusada injustamente de matar o filho de 58 dias

Uma mãe ficou 11 dias presa acusada de matar o próprio, filho um bebê de 58 dias. Franciele chegou em uma unidade de saúde com o pequeno Enzo no colo desacordado. O bebê foi levado para a emergência do hospital, mas já estava sem vida. Os médicos imediatamente chamaram a polícia suspeitando de maus-tratos. Franciele saiu direto do hospital para a cadeia. Pesou contra ela que um outro filho morreu em 2022 em situações parecidas. Na época, foi comprovado que Franciele não tinha qualquer culpa no falecimento do filho. Desta vez, foram 11 dias na cadeia até descobrirem a razão da morte: doenças preexistentes. Enzo, de 58 dias, teve um edema pulmonar e tratava uma hipoglicemia. Um dia antes de morrer, passou em consulta, só que nada foi constatado. Franciele vai falar agora pela primeira vez depois de solta. Ela quer justiça, mas sabe que nada trará o filho de volta.



