Mais de 30 idosos com sinais de maus-tratos são resgatados de asilo no Rio de Janeiro

Uma fiscalização da Prefeitura descobriu um asilo que maltratava idosos no Rio de Janeiro. Lá, duas funcionárias cuidavam de 36 pacientes, que foram encontrados desnutridos, desidratados e até amarrados na cama. A situação só foi descoberta por conta de uma denúncia anônima. O local não tinha permissão de funcionamento e seis idosos precisaram ser resgatados de ambulância. Uma das vítimas foi internada em estado grave, com traumatismo craniano. A polícia vai pedir o indiciamento da proprietária do asilo e os familiares dos idosos também vão ser investigados.



