‘Maníaco da Faca’ aterroriza cidade e faz idosa de vítima em Tatuí (SP)

Em Tatuí, no interior de São Paulo, Maria Eduarda, uma mulher de 55 anos, estava com a neta de apenas 6 anos estacionando o carro. Um homem para ao lado do veículo e o que parecia um gesto de ajuda se transforma em terror. Reinaldo, já conhecido por outros ataques na região, agiu com frieza e colocou uma cidade inteira em alerta. O “Maníaco da Faca”, como ficou conhecido, atacou Maria Eduarda e depois ainda foi atrás da criança. A população chamou a polícia, e o suspeito foi preso. Maria Eduarda conversou com a nossa equipe e contou como tudo aconteceu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!