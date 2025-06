‘Maníaco do carro branco’: homem é procurado suspeito de perseguir meninas na zona leste de SP

A polícia de São Paulo está à procura do chamado “maníaco do carro branco”, suspeito de perseguir meninas na zona leste da capital. O último ataque foi flagrado por câmeras de segurança. O homem, dentro de um carro branco, perseguiu uma adolescente de apenas 13 anos a caminho da escola. Os investigadores tentam identificar o criminoso antes que ele ataque novamente.



