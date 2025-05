‘Maria Canivete’ é presa acusada de matar o ex-marido com ajuda do namorado em Goiás

Maria Valdete, conhecida como “Maria Canivete”, foi presa acusada de matar o ex-marido com a ajuda do atual namorado em Goiás. O casal teria armado uma emboscada para a vítima e o atacado. Depois do crime, os dois foram encontrados em casa, dormindo, como se nada tivesse acontecido. Maria Canivete já tem várias passagens pela polícia por tráfico de drogas e por ameaçar pessoas que tinham dívidas com ela usando um canivete.



