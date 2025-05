Marido mata esposa e filha a facadas após discussão

Um relacionamento de 20 anos terminou em um crime bárbaro. Edson e Valdirene tinham uma relação conturbada com agressões eram constantes. A família, acostumada com a agressividade de Edson Silva Oliveira, não imaginava do que o homem seria capaz. Dentro de casa, após uma discussão, ele usou uma faca para matar a esposa e a filha. O filho não estava em casa no momento do crime e, ao descobrir o que aconteceu, fugiu. Edson foi preso em flagrante e confessou o crime. Na região, todos estão assustados e com medo.



