Marido se torna suspeito pela morte de professora após polícia encontrar textos misteriosos

A professora Thamyres, de 25 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Barueri, na Grande São Paulo. O corpo dela foi encontrado por Thiago, seu irmão mais velho, após ele ser avisado que Thamyres não tinha ido trabalhar. O principal suspeito é o marido de Thatá, Guilherme, de 27 anos. Na casa dele, a polícia encontrou a certidão de casamento dos dois rasgada e um papel com frases sobre traição e morte. As buscas pelo suspeito de assassinar Thatá acontecem agora. Thatá era filha de um guarda civil municipal e muito querida na cidade.



