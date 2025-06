‘Matei o amor da minha vida’, revela homem que matou colega de trabalho por quem era apaixonado

Câmeras de segurança registraram o assassinato de Thaís, de 36 anos. Ela era funcionária de uma agência de turismo e um homem que trabalhava no mesmo centro comercial se apaixonou por ela. Cláudio não era correspondido e esperou o horário de almoço da mulher para atacá-la com uma faca. Logo depois, ele ainda planejou um supervisor do local que queria mudar o turno dele e, assim, ele não conseguiria mais ver Thaís. Assim que ele entrou na sala do próximo alvo, ele não estava mais lá. "Eu matei o amor da minha vida", disse Cláudio após se entregar.



