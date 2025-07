Mayday: piloto declara emergência por baixo combustível e pousa no aeroporto de Guarulhos (SP)

Nesta terça (8), um Boeing 747, da Lufthansa, pousou com pedido de mayday, ou seja, com uma emergência, no aeroporto de Guarulhos (SP). Gravações mostram a conversa inicial do piloto com a torre de controle e, em seguida, o alerta. A aeronave estava com baixo combustível. O voo saiu de Frankfurt, na Alemanha, e tinha como destino Buenos Aires, na Argentina.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!