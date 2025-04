Médica é suspeita de matar marido sueco e ocultar corpo; vítima foi enterrada como indigente

A ginecologista Natalia Martins, 43 anos, foi presa sob suspeita de envolvimento na morte do marido, o sueco Rauol Gerhard Josef, 48, cujo corpo foi enterrado como indigente após seu falecimento em Americana (SP). A polícia desconfiou do caso ao notar movimentações suspeitas nas contas bancárias da vítima, que não tinha registro civil no Brasil. Junto com Natalia, outro homem também foi detido e investigações apontam que ele seria amante da médica e possível cúmplice no crime.



