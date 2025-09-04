Médico de 90 anos é envenenado após descobrir desvio financeiro de funcionária

Um médico de 90 anos foi vítima de um esquema criminoso envolvendo sua ex-funcionária Bruna Garcia Marinho e o marido dela na Praia do Canto, em Vitória. Após suspeitar do desaparecimento gradual de dinheiro da clínica que administra, ele descobriu um rombo financeiro superior a R$ 600 mil. A situação se agravou quando exames revelaram que o médico estava sendo envenenado com arsênio.

Bruna trabalhou por 12 anos na clínica como secretária responsável pelo setor financeiro. O caso veio à tona quando a esposa do médico percebeu a falta dos fundos ao tentar pagar uma conta bancária. Uma auditoria revelou transferências diretas para as contas pessoais de Bruna, seu marido Alisson Oliveira Marinho e outros familiares.

Após ser questionada sobre os desvios financeiros, Bruna pediu demissão. Posteriormente, durante investigações mais detalhadas motivadas pela piora no estado de saúde do médico — diagnosticado com altos níveis de arsênio no corpo — um frasco contendo o veneno foi encontrado na sala onde ela trabalhava.

A polícia rastreou uma nota fiscal da compra do arsênio até Alisson Marinho. Ambos foram presos temporariamente enquanto as investigações continuam para determinar se o envenenamento visava encobrir os desvios financeiros realizados ao longo dos meses anteriores.

O advogado da vítima relatou que além das perdas financeiras significativas sofridas pelo idoso devido aos crimes cometidos pelo casal, há também sequelas físicas decorrentes do envenenamento prolongado por cerca de um ano e dois meses. As autoridades seguem investigando todos os aspectos envolvidos neste complexo caso criminal.

