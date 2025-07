Médico mastologista é condenado a 43 anos de prisão por estupro e importunação sexual

Danilo, mastologista de 46 anos e médico conhecido pela atuação no tratamento do câncer de mama, foi condenado a 43 anos de prisão por estupro e importunação sexual. A primeira denúncia veio de uma paciente de 52 anos. Após a prisão, outras mulheres criaram coragem para falar. Já são mais de dez relatos. Segundo a investigação, os abusos ocorriam há cerca de 10 anos, sempre dentro de hospitais. Danilo era visto como um profissional gentil, mas usava a posição de confiança para cometer os crimes. A Justiça determinou que ele cumpra a pena em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.



