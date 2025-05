Médico suspeito de matar namorada de 15 anos é preso após se entregar à polícia

O médico Bruno Felisberto do Nascimento, de 29 anos, suspeito de matar a namorada adolescente, se entregou à polícia e foi preso preventivamente. Ele chegou ao hospital com Ketlhyn Vitória de Souza, de15 anos, baleada na cabeça. Ela morreu na Unidade de Pronto Atendimento. Surgiu um vídeo do médico com a namorada e uma amiga com uma arma na mão, dentro de um carro. Ele é acusado de matar a jovem com um tiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!