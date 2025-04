Menina de 12 anos finge estar apaixonada por sequestrador para fugir de cativeiro

Uma menina, de 12 anos, precisou se fingir de apaixonada e morta para escapar de ser assassinada em Alagoas. Ela tinha saído da igreja, quando deu de cara com o tio do padrasto, conhecido como Ligeirinho. Ele prometeu um bolo para a menina, que aceitou, mas foi levada para uma emboscada. Para escapar das 12 horas de ataque, a menina fingiu estar apaixonada e até disse que queria se casar com o idoso. Ele ficou atordoado e ela conseguiu escapar. Em depoimento, ela contou que, depois de ser muito espancada, ela desmaiou e, quando acordou, ele continuava a machucando. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde segue internada e recebendo atendimentos médicos. Ligeirinho foi localizado e preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!