Menina de 12 anos sofre abuso sexual após ser abandonada na rua por motorista de aplicativo

Uma menina de 12 anos saiu da casa dos pais em São Paulo e foi se encontrar com um amigo feito nas redes sociais, no interior do estado. Ela pegou um carro de aplicativo, mas mudou de ideia no meio do caminho e pediu para o motorista deixá-la em casa, mas ele quer pagamento antecipado. A adolescente não conseguiu passar os cartões dos pais ou fazer transferência por pix e o motorista ficou com o celular dela como garantia de pagamento e a deixou sozinha na rua. Desesperada, ela aceita a ajuda de um homem, Rômulo, um chapeiro de 29 anos, que levou a garota para casa e abusou dela. Imagens de câmeras de segurança mostram todo o percurso da vítima e do criminoso e ajudaram a polícia a chegar até Rômulo. A menina foi levada para o hospital onde foi constatado o abuso e o suspeito preso.