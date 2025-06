Menina de 15 anos que desapareceu no Piauí é encontrada; ela foi raptada e violentada

Marcela Vitória, de 15 anos, foi encontrada após mais de 72 horas desaparecida no Piauí. A jovem, que é autista, foi raptada por um homem que mora na região. Ele agarrou a menina, a dopou e a levou para o interior do apartamento, onde ela foi agredida e violentada. A adolescente saiu da escola na hora do almoço e desapareceu na sequência. A polícia descobriu um prédio com as câmeras de segurança da região e, lá, encontraram Marcela Vitória.



