Menina de 3 anos desaparecida é encontrada com pai em Guarujá (SP) após alerta nacional

Natasha, a criança de 3 anos que estava desaparecida há dois dias após ser levada pelo pai, Lucas, foi encontrada em um restaurante em Guarujá, no litoral de São Paulo, graças à rápida ação da polícia e à ampla divulgação do caso pelo Cidade Alerta. O pai, que havia ido à delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra a mãe da menina, Ana Luiza, foi identificado por populares. Ana, que já havia registrado o desaparecimento da filha em Santana de Parnaíba, foi informada sobre o reencontro. Natasha está bem e foi entregue à família.



